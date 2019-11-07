Немецкая компания в России оформила на удлиненную версию кроссовера Volkswagen Tiguan ОТТС, а это значит, что модель может скоро появится в продаже.
Удлиненный Volkswagen Tiguan Allspace получил ОТТС в России
07.11.2019 11:33
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Трехрядный кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace с удлиненным кузовом будет только полноприводным.
Также в документе указано, что его длина в отличие от обычного кроссовера будет больше на 95-215 мм, а колесная база окажется больше на 210 мм.
В линейке двигателей указаны двухлитровые бензиновые двигатели с турбиной мощностью 180 и 220 л.с. В паре с силовыми установками будет работать семискоростной робот с двойным сцеплением.
Tiguan Allspace в нашу страну планируют поставлять из завода компании в Мексике. Стоит отметить, что семиместная версия кроссовера ожидалась в России еще в прошлом году, а в Европе он вышел еще в 2017 году.
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