Удлиненный Volkswagen Tiguan Allspace получил ОТТС в России

Немецкая компания в России оформила на удлиненную версию кроссовера Volkswagen Tiguan ОТТС, а это значит, что модель может скоро появится в продаже.

Трехрядный кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace с удлиненным кузовом будет только полноприводным.

Также в документе указано, что его длина в отличие от обычного кроссовера будет больше на 95-215 мм, а колесная база окажется больше на 210 мм.

В линейке двигателей указаны двухлитровые бензиновые двигатели с турбиной мощностью 180 и 220 л.с. В паре с силовыми установками будет работать семискоростной робот с двойным сцеплением.

Tiguan Allspace в нашу страну планируют поставлять из завода компании в Мексике. Стоит отметить, что семиместная версия кроссовера ожидалась в России еще в прошлом году, а в Европе он вышел еще в 2017 году.