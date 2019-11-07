Также Гранта является самым востребованным автомобилем в России и по итогам продаж за десять месяцев этого года.

LADA Granta осталась самой продаваемой моделью в России в октябре с результатом 11 712 проданных экземпляров, что на 14% лучше результатов аналогичного периода 2018 года.

На втором месте среди самых востребованных авто российского рынка располагается KIA Rio. Эта модель также показала рост продаж и была продана в количестве 8 724 ед., что на 10% больше.

В тройке российских бестселлеров располагается кроссовер Hyundai Creta. Он показал рост на 16% и разошелся тиражом в количестве 6 806 ед.

Четвертый результат показал Hyundai Solaris – 4 545 ед., что на 16% меньше. Если говорить о лидерах среди компаний, то первые три строчки по-прежнему занимают LADA, KIA и Hyundai.