Озвучена дата продаж внедорожника GAC GS8 в России

Недавно сообщалось, что новый внедорожник будет представлен в декабре этого года и предполагалось, что его продажи стартуют в начале будущего года.

При этом сегодня была озвучена дата старта продаж внедорожника GAC GS8 в России. Как выяснилось автомобиль дебютирует в нашей стране 9 декабря, а презентация пройдет в Москве.

В этот же день будут названы цены и комплектации, а также объявлен старт приема заказов. Напомним, модель представляет собой семиместный полноприводный автомобиль, созданный на платформе CPMA, используемой также в моделях Alfa Romeo 166 и Lancia Thesis.

Внедорожник имеет длину 4 846 мм, а расстояние между осями составляет 2 800 мм. Посадочная формула – 2+3+2.

Появившееся в базе Росстандарта ОТТС указывает, что GAC GS8 будут предлагать с дефорсированным двухлитровым двигателем.

Его мощность составит 190 л.с., а в качестве трансмиссии предложат 6-ступенчатую автоматическую КП. Предварительная стоимость внедорожника составит около 2 млн рублей.