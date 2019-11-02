В РФ назвали топ-10 внедорожников с самым большим клиренсом, которые лучше всего подойдут для эксплуатации в зимнее время.

Возглавляет составленный рейтинг внедорожник Toyota Land Cruiser, у которого клиренс составляет 230 мм, а его минимальная стоимость – 4 875 000 рублей. На второй строчке располагается Lexus LX, оцененный на российском рынке от 6 411 000 рублей за дизельный вариант.

Его дорожный просвет составляет 225 мм. LADA 4×4 стал третьим в списке с показателем 220 мм и ценой 523 900 рублей минимум.

На четвертом и пятом месте оказались Subaru Forester и Land Rover Range Rover с дорожным просветом по 220 мм и ценниками от 2 049 000 и 7 127 000 рублей.

Во второй пятерке ТОП-10 оказались следующие модели: Mitsubishi Pajero Sport (218 мм, от 2 439 000 руб.), Mercedes-Benz GLS (216 мм., от 6 900 000 руб.), Toyota Land Cruiser Prado (215 мм., от 2 499 000 руб.), Volkswagen Touareg (215 мм., от 3 499 000 руб.) и Range Rover Velar (213 мм., от 4 068 000 руб.).