Нешипованные зимние шины Hankook Winter I*Cept X RW10 для кроссоверов и внедорожников
Компания по производству шин Hankook (Южная Корея) на этот раз решила порадовать своих клиентов по всему миру выпуском нешипованных зимних шин с большим количеством поперечных прорезей. Многие автомобилисты уверены, что именно такие шины более надежные и качественные. Владельцы внедорожников и кроссоверов несомненно оценят шины Hankook Winter I*Cept X RW10, ведь они подходят под эти критерии.
Отличительными элементами при разработке рисунка на резине, стали глубокие длинные прорези. Ассиметричные ламели волнообразной формы по бокам шины надежно и крепко фиксируют движение авто на зимних дорогах. Канавки прорезей оснащены дополнительными мелкими прорезями. Учитывая все вместе, шины максимально надежны, а движение безопасное.
Резина Hankook Winter I*Cept X RW10 изготавливается по специальной технологии компании, которая была разработана именно для изготовления шин, для кроссоверов и внедорожников. Она высокопрочная, морозостойкая и прошла все необходимые испытания, показав отличный результат. Разработчики достигли желаемого, протестировав шины в разных регионах мира, где главным испытанием стали дороги и разный климат. Зимние шины Hankook Winter I*Cept X RW10 без шиповки, но оснащенные поперечными прорезями и ламелями справились с испытанием даже в самых заснеженных регионах.
Особенности модели
Основной особенностью шин стали остроугольные длинные прорези, которые накрывают более мелкие, а по бокам расположились ламели со средним углом наклона и широкими бортиками. Шины имеют свои плюсы:
- точные и быстрые повороты;
- красивый и современный дизайн;
- низкий уровень шумов и вибраций;
- резкое и надежное торможение на заснеженных дорогах;
- преодолевают гололед;
- справляются с мокрым покрытием на дорогах;
- износоустойчивы и экономичны;
- высокая эффективность;
- доступная цена;
- крепкая, надежная и высокопрочная резина;
- ступенчатый профиль дна канавок;
- при торможении не заносит, не скользит;
- в движении на высокой скорости точно повторяют движения руля.
Если вы решили купить шины Hankook Winter I*Cept X RW10, то вы решили сделать правильный выбор. Вы обязательно оцените эффективность поперечных остроугольных прорезей и 3D-ламелей. Ощутите безупречное торможение и отметите высокое качество резины.
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