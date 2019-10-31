Самый экономичный Jeep Commander приехал к дилерам

Эта модель внешне ничем не отличается от классической версии. Основное изменение в нем только в гибридной силовой установке, которая создана на базе 2,0-литрового турбомотора.

Суммарная отдача агрегата составляет 260 л.с. при 311 Нм крутящего момента. По заявлению производителя, расход топлива у Commander PHEV составляет всего 1,7 литра на 100 км пробега, а запас хода будет до 900 км.

Трансмиссия предлагается только 9-ступенчатая автоматическая с системой полного привода. Базовая версия Jeep Commander доступна с передним приводом.

На китайском рынке кроссовер предлагается по цене от 259,8 до 315,8 тыс. юаней или от 2,3 до 2,8 млн рублей.