Honda CR-V получил новую модификацию CR-V Dream

Эта фирма для японской компании выпускает фирменные аксессуары, которые можно заказать в официальном каталоге автопроизводителя.

Новый кроссовер получил название Honda CR-V Dream. В его основе лежит базовая комплектация с 193-сильным 1,5-литровым турбомотором семейства VTEC Turbo.

Кроссовер получил внедорожные покрышки, увеличенный до 246 мм клиренс, защиту силового агрегата, запаску на пятой двери и дополнительную канистру. В багажном отделении спецверсии разместили систему хранения с выдвижными ящиками и холодильник.

На крыше установлен модульный багажник с фонарями и раскладной тент Roofnest Falcon. Стоит отметить, что обновленный «паркетник» Honda CR-V в США появится до конца года, а в России его продажи начнутся в следующем году.