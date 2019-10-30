Hyundai на гоночной трассе приступила к тестированию нового поколения кроссовера Tucson.
Новый кроссовер Hyundai Tucson засняли на видео
31.10.2019 00:09
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Прототип модели был замечен на трассе Нюрбургринга.
Информации про модель пока очень мало, а камуфляжная пленка на тестовом варианте тоже не дает рассмотреть какие-либо особенности будущей модели, за исключением того, что в кроссовере будет «двухэтажная» оптика.
Предположительно, новый Tucson получит гибридную силовую установку, а также 2,5-литровый бензиновый мотор и турбодизель.
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