Новый кроссовер Hyundai Tucson засняли на видео

Прототип модели был замечен на трассе Нюрбургринга.

Информации про модель пока очень мало, а камуфляжная пленка на тестовом варианте тоже не дает рассмотреть какие-либо особенности будущей модели, за исключением того, что в кроссовере будет «двухэтажная» оптика.

Предположительно, новый Tucson получит гибридную силовую установку, а также 2,5-литровый бензиновый мотор и турбодизель.

