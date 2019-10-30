Электрокроссовер Mercedes-Benz EQC сертифицировали для России

В базе Росстандарта появилось новое ОТТС, предназначенное для электрического кроссовера от компании Mercedes-Benz EQC.

Электрокроссовер Mercedes-Benz EQC сертифицировали в России в модификации EQC 400 4Matic.

Это означает, что его силовая установка будет представлена двумя электрическими моторами с суммарной отдачей 408 л.с.

Такой автомобиль проедет на одном заряде 360 км. Разгон до первой сотни составит 5,1 секунды, а максимальная скорость – 180 км/ч.

Также в документе указано, что ОТТС действителен только для одной партии кроссоверов – 150 экземпляров.

Предполагается, что в продаже Mercedes-Benz EQC появится в следующем году. Стоимость пока не названа, а в Европе он оценен в 71,3 тыс. евро или около 5 млн рублей.