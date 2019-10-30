В базе Росстандарта появилось новое ОТТС, предназначенное для электрического кроссовера от компании Mercedes-Benz EQC.
Электрокроссовер Mercedes-Benz EQC сертифицировали для России
30.10.2019 11:51
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Электрокроссовер Mercedes-Benz EQC сертифицировали в России в модификации EQC 400 4Matic.
Это означает, что его силовая установка будет представлена двумя электрическими моторами с суммарной отдачей 408 л.с.
Такой автомобиль проедет на одном заряде 360 км. Разгон до первой сотни составит 5,1 секунды, а максимальная скорость – 180 км/ч.
Также в документе указано, что ОТТС действителен только для одной партии кроссоверов – 150 экземпляров.
Предполагается, что в продаже Mercedes-Benz EQC появится в следующем году. Стоимость пока не названа, а в Европе он оценен в 71,3 тыс. евро или около 5 млн рублей.
Представлен первый электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC
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