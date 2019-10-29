Haval F7x российской сборки выйдет в трех комплектациях

Купеобразный кроссовер Haval F7x в России будет предлагаться в трех комплектациях, но с одним мотором.

Силовой агрегат для более модного «паркетника» предложат двухлитровый турбированный мощностью 190 л.с. Возможно в дальнейшем появится версии с 1,5-литровым двигателем.

О ценах на китайскую новинку российской сборки пока ничего не известно, но в компании намекнули что Haval F7x будет стоить дороже чем «Аркана», но дешевле чем BMW X4.

Напомним, «Аркана» стоит от 1 015 000 рублей, а баварская модель от 3 620 000 рублей.

Россиянам кросс-купе Haval F7x предложат в комплектациях Comfort, Elite и Premium. Уже в базовой версии будут установлены светодиодные задние фонари, противотуманный фары, задний парктроник, бесключевой доступ, круиз-контроль и климат-контроль.

Также базовую версию оснастили элеткроприводом стояночного тормоза, 9-дюймовым экраном мультимедийной системы и электронными ассистентами.

Версия Elite дополнительно получит подогрев заднего дивана, камеру заднего вида и электропривод кресла водителя.

В самой дорогой версии уже предложат кожаный салон, светодиодную оптику, систему экстренного торможения, камеру кругового обзора адаптивный круиз-контроль.

Трансмиссия для «паркетника» будет предлагаться только 7-стурпенчатая роботизированная, а привод можно будет выбрать передний или полный.