Changan раскрыла полные характеристики Changan CS55 для РФ

Российское подразделение компании Changan официально сообщило о характеристиках кроссовера Changan CS55, продажи которого стартуют в ноябре.

Стоимость и комплектации автомобиля будут названы позднее, но уже известно, что в нашу страну приедет кроссовер 2019 модельного года, представленного в Китае.

Впрочем, на китайском рынке недавно был представлен обновленный вариант, но он пока не поступил в продажу.

На российском рынке Changan CS55 будет доступен с двигателем BlueCore. Этот мотор имеет рабочий объём цилиндров 1,5 литра и турбину.

Его мощность, работая в паре с автоматической КП Aisin составит 143 л.с., а показатель крутящего момента равен 225 Нм.

Что касается оснащённости, то Changan CS55 россиянам предложат системой курсовой устойчивости Bosch третьего поколения, а еще в списке оснащенности будет бесключевой доступ в салон, климат-контроль на две зоны, системы HDC и HHC, а также электромеханический стояночный тормоз и многое другое.