Kia распространила первые изображения новой Kia Optima

Автопроизводитель Kia начал тизерную кампанию, посвященную новому поколению автомобиля Kia Optima.



В частности, компания тизерит автомобиль K5, а именно такое название носит Optima для рынка Южной Кореи.

На изображения показали модель с новой необычной оптикой и задними фонарями, которые соединили светодиодной полосой.

Также можно заметить и отсутствие дверных ручек. В салоне появится полностью цифровая панель приборов, новый экран мультимедийной системы, а также модернизированная центральная консоль.

Ожидается, что моторная гамма новой генерации Kia Optima будет представлена 2,5-литровым двигателем семейства Theta III. Новый двигатель будет работать с 8-ступенчатой роботизированной КП с двумя сухими сцеплениями.

Также в моторной гамме останется и 1,6-литровый двигатель с 7-скоростным роботом или автоматом. Опционально для автомобиля будет доступна полноприводная система.

Дебют новой Kia Optima состоится до конца этого года, а в продажу она поступит в начале 2020 года.