Полезные советы по выбору трансмиссионных масел

Легковой автомобиль, точно также, как и грузовой, нуждается в постоянном техническом обслуживании, ежедневном осмотре перед тем, как водитель двинется в путь. Своевременное ТО, включающее в себя замену масла для трансмиссии, позволяет продлить срок службы автомобиля, сохранить коробку передач в прекрасном техническом состоянии.

Отказ от прохождения ТО, экономия на расходных материалах и технических жидкостях ведет к тому, что в конце концов, транспортное средство резко перестанет работать. Помните, что трансмиссионные масла необходимо заменять регулярно, как положено согласно регламенту. Это правило касается как автоматических, так и механических коробок передач, установленных на автомобилях.

Разновидности трансмиссионных масел

В современном интернет-магазине https://avto-sila.com.ua/transmissionnye-masla предлагаются масла для коробок передач:

минеральные, полусинтетические, синтетические.

Техническая жидкость призвана создавать специальную масляную пленку на поверхностях, которые подвергнуты механическим нагрузкам. Такие поверхности сопряжены с нагруженной эксплуатацией. С помощью масла они будут надежно защищены от сухого трения. Соответственно смогут избежать преждевременного износа. Детали трансмиссии, окутанные пленкой из масла, будут надежно защищены от поломки.

Функции трансмиссионного масла

Техническая жидкость является смазкой, которая способна удерживать на себе, а также накапливать различные загрязняющие продукты естественного износа коробки передач. То есть в масле задерживается:

металлическая стружка,

пыль,

прочие загрязняющие вещества.

Масляная пленка защищает металлические детали от ржавчины.

Самое дешевое и самое дорогое масло

Если не вдаваться в подробности, важно помнить, что сегодня самым дешёвым вариантом для приобретения является минеральное масло. Обратите внимание, что синтетика будет гораздо дороже. Это самое дорогое масло в линейке технических жидкостей для автоматических и механических коробок передач.

Выбирать трансмиссионное масло нужно с учетом степени износа коробки передач. Следует учитывать есть ли проблемы:

с прокладками,

уплотнителями,

сальниками.

Если такие проблемы существуют, минеральное масло выбирать не следует, так как зимой оно становится вязким. Густое масло — это не лучший вариант для порядка изношенных деталей коробки передач.

Лучше выбирать в таком случае синтетические масла, которые не чувствительны к низким температурам. Поэтому для новых машин можно выбрать минеральное масло, для старых исключительно синтетическое.