Рамный внедорожник Haval H9 стал третьим автомобилем, выпускаемым на российском предприятии компании, который начал свою работу в июне этого года.
Завод Haval в России начал выпуск внедорожника Haval H9
28.10.2019 23:22
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Завод Haval в России начал выпуск внедорожника Haval H9, о чем сообщили в пресс-службе компании. При этом точные сроки старта продаж, а также стоимость и комплектации модели пока не названы.
Однако в компании рассказали, какие силовые установки будут доступны для внедорожника. Одним из двигателей в моторной гамме станет двухлитровый агрегат мощность 245 л.с. при 350 Нм крутящего момента.
Вторым станет двухлитровый битурбированный дизельный мотор. Его мощность составит 190 л.с. при 420 Нм крутящего момента.
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