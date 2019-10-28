Lifan вернула на российский рынок кроссовер X70, который поставляется из Китая, хотя ранее его производили в РФ.
В России назвали цены на кроссовер Lifan X70 китайской сборки
29.10.2019 00:03
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После возвращения модели в дилерские центры китайский кроссовер стал стоить дороже и лишился базовой комплектации Basic.
Lifan X70 теперь предлагается в трех комплектациях, а мотор для кроссовера доступен только двухлитровый мощностью 136 л.с.
Трансмиссию можно заказать механическую или вариатор. Базовая комплектация Basic пока недоступна, но в компании уже решают вопрос о ее возвращении на российский рынок.
Сейчас самой доступной версией считается Standart MT. Ее цена стартует от 989 000 рублей, тогда как остальные комплектации оцениваются свыше 1 млн рублей, а самая дорогая стоит 1 159 900 рублей. Ранее Lifan X70 в базовой версии оценивался от 829 000 рублей.
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