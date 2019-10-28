В России назвали цены на кроссовер Lifan X70 китайской сборки

Lifan вернула на российский рынок кроссовер X70, который поставляется из Китая, хотя ранее его производили в РФ.

После возвращения модели в дилерские центры китайский кроссовер стал стоить дороже и лишился базовой комплектации Basic.

Lifan X70 теперь предлагается в трех комплектациях, а мотор для кроссовера доступен только двухлитровый мощностью 136 л.с.

Трансмиссию можно заказать механическую или вариатор. Базовая комплектация Basic пока недоступна, но в компании уже решают вопрос о ее возвращении на российский рынок.



Сейчас самой доступной версией считается Standart MT. Ее цена стартует от 989 000 рублей, тогда как остальные комплектации оцениваются свыше 1 млн рублей, а самая дорогая стоит 1 159 900 рублей. Ранее Lifan X70 в базовой версии оценивался от 829 000 рублей.