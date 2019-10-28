Стало известно, как изменилась цена на Hyundai Tucson за два года

Эксперты сайта «Цена Авто» рассказали, как изменилась начальная стоимость кроссовера Hyundai Tucson за последние два года.

По результатам исследования специалисты установили, что в период с октября 2017 года, автомобиль на российском рынке стал дороже на 49 000 рублей в базовом исполнении.

Теперь он предлагается для покупки за 1 499 000 рублей. В начальной комплектации кроссовер комплектуется двухлитровым 150-сильным ДВС и переднеприводной системой.

Самая дорогая комплектация модели бензиновым двигателем носит ценник 2 239 000 рублей. Дизельные версии оценены от 1 899 000 до 2 269 000 рублей.