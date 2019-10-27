Составлен топ-5 бюджетных автомобилей в России в октябре

Проанализировав стоимость новых легковушек в России, эксперты рассказали о самых доступных из них по состоянию на октябрь 2019 года.

В этом месяце самым бюджетным автомобилем, впрочем, как и месяцем ранее, стала Лада Гранта, предлагаемая по цене от 445 000 рублей за модель в кузове седан.

Вторым в составленном топ-5 бюджетных автомобилей в России в октябре оказался Datsun on-DO. Его стоимость составляет 490 тысяч рублей минимум, но если учитывать специальные предложения, то седан в базовой версии можно приобрести и вовсе за 378 тыс. рублей.

В тройке рейтинге располагается трехдверный LADA 4×4. Его начальная стоимость составляет 523 900 рублей, а с учетом предлагаемых программ цена может составить 493 900 рублей.

В пятерке ТОПа оказались еще хэтчбек Datsun mi-DO (от 555 000 руб.), Renault Logan и Sandero. Последние в базовом исполнении имеют одинаковый ценник – 577 тыс. рублей.