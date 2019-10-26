Принципы работы автоломбардов

Автоломбард представляет собой организацию, специализирующуюся на предоставлении краткосрочных займов автовладельцам под залог их транспортных средств. Многие автовладельцы предпочитают выбирать именно этот способ решения своих финансовых проблем, на что имеется целый ряд причин.

Основные преимущества использования услуг автоломбарда

Получить деньги взаймы в автоломбарде намного проще, чем в банковской организации. Чтобы оформить кредитный договор в автоломбарде, заемщику нужно предъявить только документы на автомашину и свой паспорт. От него не требуется ни привлекать поручителей, ни предоставлять справку о доходах. Состояние автомашины, передаваемой в залог, оценивает эксперт. На основании его оценки определяется размер займа и проценты по нему. Если автовладелец согласен с теми условиями, которые ему предложил автоломбард Ростов-на-Дону, то стороны подписывают договор.

Заемщики, пользующиеся услугами автоломбарда, получают следующие преимущества:

Оперативность оформления договора займа. Чаще всего на это уходит менее часа.

Испорченная кредитная история заемщика не является помехой для получения заемных средств.

При желании клиент может взять сразу несколько займов, предоставив в качестве залога несколько автомобилей.

График погашения долга комфортен для заемщика. При своевременной уплате процентов он может пролонгировать действие кредитного договора.

Ключевые принципы выбора автоломбарда

Количество организаций, оказывающих услуги автоломбарда, довольно велико. Но не все из них достойны доверия. Чтобы выбрать среди них надежный автоломбард, заемщику следует руководствоваться несколькими важнейшими критериями. Во-первых, надо учитывать требования, которые автоломбард выдвигает к своим клиентам. Во-вторых, надо обратить внимание на то, какие гарантии предоставляет автоломбард. Немаловажную роль играет и возможность бесплатно хранить автомашину на охраняемой автостоянке до момента погашения кредита. При этом заемщику должна быть предоставлена возможность посещать эту автостоянку, чтобы убедиться в сохранности своей машины. Большое значение имеет возраст автоломбарда, который служит гарантией соблюдения требований законодательства и наличия опыта в сфере кредитования.

При правильном подходе к выбору автоломбарда заемщик сможет получить кредит на максимально выгодных для себя условиях. Для этого желательно изучить отзывы прежних клиентов в интернете о том автоломбарде, в который автовладелец планирует обратиться.