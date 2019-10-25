Названы технические характеристики нового кроссовера Genesis GV80

Новый кроссовер, который готовит бренд Genesis, будет представлен до конца года, но уже известны его характеристики.

Информацию о технических характеристиках узнали The Korean Carblog. Genesis GV80 является первым кроссовером бренда, который на рынке должен составить конкуренцию Audi Q7, Mercedes-Benz GLE и BMW X5.

Его будут предлагать с 2,5-литровым бензиновым двигателем T-GDi и 3,0-литровым 280-сильным дизельным мотором.

В самых дорогих комплектациях модель предложат с 3,5-литровым агрегатом с отдачей 380 л.с. Среди трансмиссий будет только 8-ступенчатый автомат.

Что касается дизайна, то он будет повторять одноименный прототип, представленный ранее.

Большой кроссовер создается на платформе модели G80, но будет еще и более компактный представитель SUV, созданный на базе седана G70.