Представлен обновленный кроссовер Mazda CX-8

В Японии обновленная версия кроссовера уже предлагается для заказа, а в дилерских центрах он появится с 28 октября.

Компания Mazda провела презентацию обновленного кроссовера Mazda CX-8, в котором одним из ярких изменений стало наличие полноприводной системы для всех предлагаемых двигателей, хотя ранее она была доступна только для дизельного мотора.

В модификациях с полным приводом будет комплекс Off-Road Traction Assist, задачей которого является распределение крутящего момента между всеми колесами.

Линейка двигателей представлена 2,2-литровым дизельным и 2,5-литровым двигателем Skyactiv-G. В паре с двигателями работает шестискоростной автомат.

Среди изменений стоит отметить увеличенную нишу в багажнике, новую мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном, а также появление вентиляции для кресел второго ряда сидений, что будет предложено за дополнительную плату.

Также для пассажиров заднего ряда сидений стали доступны USB-порты, а еще в кроссовере предлагают панорамную крышу и улучшенную звукоизоляцию.

Обновленный Mazda CX-8 оценили от 2 948 000 йен за базовую комплектацию и 4 890 600 йен за топовый вариант. В переводе на российский рубль стоимость варьируется от 1,73 до 2,88 млн рублей.