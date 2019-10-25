В РФ может изменится способ расчета транспортного налога

Авторы предложения считают, что есть необходимость изменить способы расчета налога для дорогих автомобилей и пересмотреть списки таких машин.

Уточняется, что сейчас список дорогостоящих авто составляют на основе данных, предоставленных российскими автодилерами.

Однако считается, что такие данные не являются достаточно точными. В счетной палате считают, что действующий механизм расчета усложняет процесс администрирования транспортного налога и приводит к спорным ситуациям при расчете налога на некоторые автомобили.

Также предлагается изменить налоговую ставку с учетом характеристик машины. Основной для предложения изменить способ расчета транспортного налога стали данные по налогам за последние два года, когда в некоторых регионах недополучили значительные суммы в связи с тем, что для некоторых машин не применяли налоговую ставку, пишет Autonews.ru.