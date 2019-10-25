Новая Hyundai Sonata российской сборки получила ОТТС

Ранее компания получала ОТТС на автомобиль, который планировалось поставлять в Россию.

Но теперь в базе Росстандарта появилось новое ОТТС, предназначенной для автомобиля российской сборки.

Hyundai сертифицировала новую Hyundai Sonata для России, сборка которой будет осуществляться на предприятии «Автотор» в Калининграде.

Российскую Sonata, как оказалось, будут предлагаться с двигателями от предшественника, хотя после смены поколений у седана появились двигатели семейства Smartstream.

Таким образом, линейка двигателей автомобиля будет представлена 2,0 и 2,5-литровыми моторами с отдачей 150 и 179 л.с.

Напомним, что актуальная версия седана продается в нашей стране по цене от 1 380 000 рублей и предлагается с моторами объёмом 2,0 и 2,4 литра.