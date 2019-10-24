Подготовка грузовика к зиме: основные правила и особенности

Зима — это то время года, которое не прощает небрежность при эксплуатации транспортного средства. Речь сейчас идёт не только о грузовых автомобилях, но и об автомобилях в целом. С личным транспортом проще, если машина не завелась, то всегда можно добраться до пункта назначения на общественном. С грузовиками куда сложнее, ведь это тот автомобиль, на котором мы работаем и его простой всегда неблагоприятно скажется на достижении поставленных задач. Опытные водители знают, что к зиме нужно готовиться основательно, каждый год и заранее. Чтобы избежать подобных ситуаций давайте разберёмся на что в первую очередь необходимо обратить внимание.

Пообщавшись с ведущими специалистами компании АвтоЗапчасти «Урал» мы выяснили, на что нужно обратить внимание в предверии сурового зимнего периода, чтобы избежать неприятных ситуаций при эксплуатации автомобиля.

Новая техника

Новая техника, как правило готова к российской зиме почти на 100%. Вся техника, которая официально поступает на Российский рынок адаптирована к условиям эксплуатации холодной зимой. Там устанавливают всевозможное отопительные системы кабины и электрообогреватели топлива.

Подержанная техника

С подержанной техникой ситуация обстоит иначе. Например, малейшая неисправность топливной системы может привести к фатальным последствиям.

Опытные водители перед зимним временем года обращают внимание на следующее:

Двигатель

Топливная система

Аккумулятор

Пневмосистема

Тормозная система

Автономный отопитель

Омывающая жидкость

Двигатель

Итак, в первую очередь необходимо обратить внимание на двигатель. Для хорошей работы и запуска двигателя в лютый мороз нужно знать, что масло в двигателе становится более вязким. В зимнее время используется масло с вязкостью на пять единиц меньше, чем в летнее время.

Топливная система

Хоть и топливо замерзает достаточно редко, эксперты рекомендуют подобрать хорошую систему подогрева топлива, для исключения его замерзания. Такая система может работать от системы охлаждения двигателя, либо от электричества. С такими принятыми мерами топливной системе не страшен мороз и в сорок градусов, всё спокойно и без лишних хлопот заведётся.

Аккумулятор

Нагрузка на аккумуляторы в холодное время года повышается в разы, поэтому им нужно уделить должное внимание. Если есть хоть маленькое сомнение, то что Ваш аккумулятор потянет работу в зимнее время, лучше замените его. В случае если аккумулятор подведёт, Вы попросту не сможете завести грузовик. Если Вы находитесь далеко на каком-либо объекте, согласитесь – ситуация страшная.

Пневомосиситема

Обязательно защитить от холодна необходимо пневмосистему автомобиля. Основной проблемой в мороз становится вода, именно она замерзает в клапанах и автомобиль попросту не заводится. Необходимо заменить влагоотделяющие фильтры и сливать влагу из ресиверов. Опытные водители рекомендуют несколько раз за зиму наливать в систему тосол в небольшом количестве, около пятидесяти грамм.

Тормозная система

Безопасность на дороге позволят обеспечить исправная тормозная система и качественные, не изношенные зимние шины. Рекомендуется перед зимним сезоном показать шины специалисту и, если степень изношенности близка к 80% — шины необходимо заменить на новые. С правильно подобранной резиной будет улучшено сцепление с дорогой и автомобиль будет устойчив на сколькой дороге.

Автономный отопитель

Водители с многолетнем стажем, советуют установить автономный отопитель, если такой уже имеется, то как минимум раз в год показывать его специалистам.

Омывающая жидкость

Очень важно не забыть заменить воду в бачке омывателя на специальную незамерзающую жидкость, либо добавить спирт в воду. Видимость в дороге очень важный пункт для водителя. Стёкла зимой могут замерзать, если в бачке будет вода, то скорее всего она замёрзнет. Это приведёт к ухудшению видимости и, как следствие ухудшению безопасности. Опытные водители перед дорогой всегда смотрят в каком состоянии и в каком количестве омывающая жидкость, так как халатность может очень дорого стоить.

Зима — это то время года, которое не прощает небрежности. Опытность водителя, готовность транспорта и грамотная подготовка автомобиля к зиме будут залогом успешной работы в экстремальных зимних условиях. Поэтому выбирайте грамотных специалистов для обслуживания Вашего грузовика, а так же качественные оригинальные запчасти.