На автосалоне в Токио компания Honda показала новую модификацию хэтчбека Jazz, который теперь будет носить название e:HEV.

Honda показала на автосалоне в Токио гибридную Honda Jazz и сообщила, что в продаже на европейском рынке модель появится в следующем году. В составе силовой установки модели есть полуторалитровый бензиновый двигатель и два электродвигателя.

Суммарную отдачу установки и другие характеристики раскрывать не стали. При этом было сказано, что в Европе Jazz будет представлена только в гибридной версии.

Автомобиль нового поколения отличается новой светодиодной оптикой, бамперами и капотом. Он будет продаваться на рынке в пяти доступных комплектациях Basic, Home, Ness, Crosstar и Lux с фирменным пакетом безопасности Honda Sensing и мультимедийной системой Honda Connect.