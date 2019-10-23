На автосалоне в Токио компания Honda показала новую модификацию хэтчбека Jazz, который теперь будет носить название e:HEV.
Honda показала на автосалоне в Токио гибридную Honda Jazz
23.10.2019 15:13
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Honda показала на автосалоне в Токио гибридную Honda Jazz и сообщила, что в продаже на европейском рынке модель появится в следующем году. В составе силовой установки модели есть полуторалитровый бензиновый двигатель и два электродвигателя.
Суммарную отдачу установки и другие характеристики раскрывать не стали. При этом было сказано, что в Европе Jazz будет представлена только в гибридной версии.
Автомобиль нового поколения отличается новой светодиодной оптикой, бамперами и капотом. Он будет продаваться на рынке в пяти доступных комплектациях Basic, Home, Ness, Crosstar и Lux с фирменным пакетом безопасности Honda Sensing и мультимедийной системой Honda Connect.
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