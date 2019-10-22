Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер

Renault для индийского рынка готовит новый кроссовер, который представят на мотор-шоу Auto Expo в феврале следующего года. В продажу будущая модель поступит ближе к середине 2020 года.

Новая модель будет относиться к бюджетному сегменту. Уже известно, что ее длина составит не более четырех метров, а в основе ляжет платформа CMF-A.

Информации про будущий «паркетник» от Renault пока очень мало. Источники пишут, что модель получит внешность соответствующую новому фирменному стилю компании.

Моторы в будущей новинке скорее всего будут позаимствованы у других моделей марки. Пока кроссовер проходит под кодовым названием HBC.

Предполагается, что он будет стоить дороже соплатформеника кросс-вэна Triber, который в Индии сейчас продают от 495 тысяч рупий (445 тыс. рублей).