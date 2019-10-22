Представлен спортивный кроссовер Toyota C-HR GR Sport

Toyota на домашнем рынке начала принимать заказы на новую версию кроссовера C-HR.

Модель была модернизирована подразделением Gazoo Racing, и теперь компактный кроссовер отличается не только внешне, но и рядом технических особенностей.

Новая версия получила название C-HR GR Sport и оснащена новыми бамперами, изменёнными противотуманными фарами, серебристыми суппортам и колесными дисками с низкопрофильными покрышками.

В кроссовере была перенастроена подвеска, установлены новые пружины, амортизаторы и изменены настройки работы усилителя руля.

Под капотом C-HR GR Sport изменений не произошло. В Японии «паркетник» предлагают с 1,2-литровым 116-сильным ДВС или гибридной силовой установкой мощностью 122 л.с. основанной на 1,8-литровом двигателе.

Привод для спортивной версии кроссовера предлагается только передний. Toyota C-HR GR Sport в Японии оценивается в 2 732 000 иен, что в пересчете около 1,6 млн рублей. На российском рынке кроссовер Toyota C-HR должен появится до конца текущего года.