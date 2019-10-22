Уже в следующем году новая модель поступит в продажу.

Российским СМИ, стало известно, что чешская марка намерена расширить свой модельный ряд за счет кроссовера Skoda Karoq.

Ссылаясь на главу российского офиса Ян Прохазка, журналисты 110km.ru пишут, что кроссовер Skoda Karoq представят в России в декабре, а его продажи стартуют в первом квартале следующего года.

Более того, модель планируют начать производить на предприятии «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

По предварительным данным, кроссовер будет представлен с несколькими двигателями, а также с системой привода на переднюю или обе оси.

Больше подробностей о российской версии Karoq будет известно после презентации.