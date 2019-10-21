Changan CS75 в России получит обновление и версию CS75 Plus

Китайская компания в апреле этого года возобновила ранее приостановленные продажи Changan CS75, а теперь стало известно о планах производителя предложить в России его обновленную версию.

Как стало известно журналистам «Китайских автомобилей», Changan уже начала сертификацию обновленного внедорожника CS75.

Несмотря на это предварительные сроки выхода обновленной модели пока неизвестны. Между тем журналисты выяснили, что бренд намерен вывести на наш рынок и версию кроссовера с приставкой к названию Plus, но она появится после выхода обновленного кроссовера.

Напомним, что CS75 Plus представляет собой роскошную модификацию модели, которая предлагается в Китае в двух вариантах – обычном и спортивном.

Последний отличается более спортивной внешностью, где предложат красные акценты, 20-дюймовые колесные диски, задний диффузор, а также иной передний бампер.

В списке оснащенности заявлено до 6 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, отделка салона кожей, панорамная крыша с люком, а также ряд современных систем безопасности и помощи водителю.