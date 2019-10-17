Электрический погрузчик — преимущества и недостатки

Электрические погрузчики — спецтехника, которая используется преимущественно внутри помещений. Сегодня ей отсутствует альтернатива при работе на складах закрытого типа. На улице такой транспорт применим только на ровном асфальте и в погожие дни.

Особенности электрических погрузчиков

Типа складской техники выбирают в зависимости от вида груза, характеристик помещения склада, параметров стеллажей, наличия уклона пола, ровности поверхности пола. Для закрытых складов используют электрические погрузчики на 3 или 4 опорах.

Вилочные погрузчики электрического типа питаются от мощных свинцово-кислотных батарей, похожих на автомобильные аккумуляторы, только выше по мощности и объемнее. Если модель выпущена известным производителем, то емкости батарей хватает на 5-6 часов работы без остановки, практически на всю 8-часовую рабочую смену. Аккумулятор спецтехники заряжается 7-12 часов. Для беспрерывной работы транспорта дополнительно докупают батарею, чтобы использовать машину во время зарядки снятого аккумулятора.

Единственный недостаток — для подзарядки необходима отдельная комната, к которой предъявляются требования:

регулирование температуры;

проветриваемость;

сухость.

Для смены аккумулятора должна быть отдельная таль. Организация такой комнаты стоит недорого, особенно если сравнить эти затраты с расходами на комнату для хранения топлива, если пользоваться машинами с ДВС.

Преимущества электропогрузчиков

Использование такой техники экономит расходы на ГСМ, не создает выхлопных газов, вредных для человека. Если у вас отсутствует такой погрузчик, то модели с двигателем внутреннего сгорания вы сможете эксплуатировать в помещении совсем короткое время. Исключение составляют только пропан-бутановые газовые погрузчики.

Модели, работающие на бензине или газе, не оснащены специальными устройствами, которые нейтрализуют выхлопы. Уже через полчаса их работы помещение наполнится вредными продуктами настолько, что снизится производительность труда, начнет страдать здоровье персонала.

Если вам необходимо выполнить погрузочно-разгрузочные работы внутри помещения,

аренда погрузчиков — услуга, которая решит ваши задачи. Они тихо и чисто работают, не отвлекая окружающих.

Цена электропогрузчика на 30% выше, чем для спецтехники с ДВС, но содержание, себестоимость эксплуатации и ремонт его значительно дешевле. Это идеальный вариант для закрытых помещений.

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