Skoda продемонстрировала новую Skoda Octavia

Презентация нового поколения Skoda Octavia состоится 11 ноября и чешская компания уже начала подогревать интерес к новинке.

Компания Skoda показала на эскизах новую Skoda Octavia, в которой уже не будет двойных фар, а дизайн выполнят в стилистике флагманской модели «Суперб».

По некоторым данным, существенных изменений в моторной гамме автомобиля не произойдёт, за исключением появления гибридных установок.

Напомним, что актуальная версия Octavia предлагается на российском рынке по цене от 1 119 000 рублей в версии с 1,6-литровым 110-сильным двигателем и пятискоростной механикой.

Самый дорогой вариант оценен в 1 578 000 рублей.