В Сети появились первые фотографии нового кроссовера Nissan X-Trail

Компания Nissan вывела не тестирование новое поколение своего кроссовера X-Trail. Ожидается, что его презентация состоится уже в следующем году.

В Сети появились первые фотографии нового Nissan X-Trail, который в целом останется узнаваемым, но получит более рельефный кузов и получит новую фирменную стилистику бренда.

В салоне автомобиля произойдет много изменений, в том числе появится и цифровая панель приборов, а также современная мультимедийная система с большим парящим экраном.

Об изменениях в техническом плане информации пока нет.