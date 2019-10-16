Компания Nissan вывела не тестирование новое поколение своего кроссовера X-Trail. Ожидается, что его презентация состоится уже в следующем году.
В Сети появились первые фотографии нового кроссовера Nissan X-Trail
16.10.2019 16:50
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В Сети появились первые фотографии нового Nissan X-Trail, который в целом останется узнаваемым, но получит более рельефный кузов и получит новую фирменную стилистику бренда.
В салоне автомобиля произойдет много изменений, в том числе появится и цифровая панель приборов, а также современная мультимедийная система с большим парящим экраном.
Об изменениях в техническом плане информации пока нет.
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