В России стартовало производство купе-кроссовера Haval F7x

Бренд Haval официально объявил о запуске в серийное производство купеобразного кроссовера Haval F7x.

Его серийная сборка стартовала на предприятии в Тульской области. Как сообщили в пресс-службе компании, в самое ближайшее время новинка будет официально представлена в России.

После презентации первые партии купе-кроссовера поступят к дилерам. По сути новинка является тем же F7, но с купеобразным кузовом.

Ранее на автомобиль компания получила ОТТС, в котором указаны силовые установки объёмом 1,5 и 2,0 литра с отдачей 150 и 190 л.с.

В паре с двигателями будет работать семискоростная роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.