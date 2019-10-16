BMW представила седан 2-Series Gran Coupe и назвала цены для России

BMW представила 2 Series Gran Coupe и сразу назвала цены для России, где он поступит в продажу в марте будущего года.

В основе автомобиля располагается платформа от хэтчбека 1-й серии, от которого новинке досталось оформление салона и дизайнерские решения в экстерьере. Габариты седана составили: 4 526/1 800/ 1 420 мм, колесная база — 2 670 мм. Объём багажного отделения новинки составляет 430 литров.

На европейский рынок BMW 2 Series Gran Coupe выйдет в трех версиях с 1,5-литровым 140-сильным двигателем и переднеприводной системой, дизельным 190-сильным мотором и топовым 2,0-литровым агрегатом с отдачей 306 л.с. В последней будет доступна фирменная система полного привода.

На американском рынке предложат 231-сильную версию с полным приводом. Топовая модификация будет предлагаться с 8-скоростным автоматом и будет разгоняться до первой сотни за 4,8 секунды.

Отличаться от обычных комплектаций она будет лишь более производительными тормозами, рулевым управлением, модернизированной подвеской и колесными дисками на 18 дюймов.

В России 2 Series Gran Coupe предложат в версии 218i со 140-сильным мотором и M235i xDrive с 306-сильным агрегатом. Первую оценили в 2 280 000 рублей, а вторая обойдется покупателям в 3 490 000 рублей.

Также на старте продаж модель будет доступна в специальной версии Online Edition, которую предлагают предзаказать за 1,99 млн рублей.