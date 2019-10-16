Компания Ford вывела на тесты новый внедорожник

Новая стратегия развития Ford предусматривает выпуск кроссоверов и внедорожников, при этом будет сокращаться модельный ряд седанов и универсалов.

Недавно во время тестирования был замечен новый кроссовер. Судя по первым шпионским фото, новинкой станет некая удлиненная и модернизированная версия Ford Focus.

Не исключено, что новая модель будет создана на платформе седана Mondeo/Fusion, а кузов для тестирования использовали от Ford Focus.

По информации зарубежных инсайдеров, внедорожник может получить моторную гамму, представленную 1,5 и 2,0-литровыми двигателями и гибридной установкой на базе 2,0-литрового агрегата.

Ожидается, что новинку автопроизводитель представит уже в следующем году.