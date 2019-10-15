Серийный хэтчбек Volkswagen Golf сфотографировали на заводе

Новое поколение популярного автомобиля будет представлено 24 октября, но в сети уже появились первые фото серийной модели.

Серийный Volkswagen Golf сфотографировали на заводе, а фотографии оказались в распоряжении чешского фан-клуба Volkswagen.

Помимо снимка модели без камуфляжа, опубликовано и фото салона. Восьмое поколение хэтчбека будет создано на модернизированной платформе MQB, за счет которой вес машины снизится до 70 кг в зависимости от версии.

Объём багажника станет больше и показатель составит 400 литров.

На европейском рынке новый Volkswagen Golf предложат с бензиновыми и дизельными установками объёмом 1,5 литра, а также появится гибридная модификация.