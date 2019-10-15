УАЗ оснастит свои автомобили новыми опциями

Новые опции в автомобилях УАЗа могут появиться уже в следующем году, а упоминания о них появились в Федеральном институте промышленной собственности.

Там Ульяновский автомобильный завод зарегистрировал несколько патентов, которые указывают на появление в машинах новых информационно-развлекательных систем, задних воздуховодов, электронноуправляемых стояночных тормозов, а также розеток USB.

Похоже в компании намерены выводить свою продукцию на мировой уровень. Патенты автопроизводителя одобрили 14 октября.

Одним из них становится новый туннель пола, в котором будет подлокотник с боксом, два подстаканника, кармашек для мелких предметов, а в задней части появится USB-разъём, розетка прикуривателя и воздуховоды для задних пассажиров.

Все это будет доступно для автомобиля с автоматической КП. Что касается мультимедийной системы, то их запатентовано две, где одна имеет большой экран, а вторая предназначена для более дешевых комплектаций.