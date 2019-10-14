О модели УАЗ-31512 для американского рынка вспомнили в Сети

В 1994 году на автосалоне в Нью-Йорке был показан российский внедорожник, который очень понравился посетителям и дилерам. В компании думали, что смогут занять некоторую долю на крупнейшем рынке мира.

В 1993 году для адаптации УАЗ-31512 была создана фирма «UAZ of America», которая должна была заниматься переделкой экспортируемых машин под рынок США.

Для УАЗ-31512 выбрали V-образный 4,3-литровый мотор от GM мощностью 223 л.с. с пятиступенчатой коробкой BorgWarner.

Также внедорожник оснастили усиленными тормозными дисками и травмобезопасной рулевой колонкой с возможностью установки подушки безопасности. Помимо этого, сделали более просторный салон с кондиционером.

В 1999 году проект свернули, так как на его полную реализацию нужно очень много ресурсов.