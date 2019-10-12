Вышедший в Индии кроссовер успел стать бестселлером рынка за четыре месяца.

Его официальные продажи стартовали в мае этого года. Уже в сентябре компании Hyundai удалось реализовать 13 730 кроссоверов Hyundai Venue, что оказалось рекордным показателем с момента старта продаж.

За лето автопроизводитель передал клиентам 34 739 экземпляров модели. Теперь Hyundai Venue стал абсолютным бестселлером на рынке Индии, хотя такая популярность привела и к некоторым проблемам.

Дело в том, что завод по выпуску автомобиля не рассчитан на такие объёмы выпуска, поэтому клиенты оформляют заказы с ожиданием более трех месяцев.

Напомним, что минимальная стоимость Hyundai Venue составляет 650 тыс. рупий или около 600 тыс. рублей.