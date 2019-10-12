Скоро автовладельцы начнут менять летние покрышки на зимние, а у некоторых она осталась еще с прошлого сезона, и естественно устанавливать будут ее.
Назван реальный срок службы зимней резины на автомобилях
Но эксперты советуют перед установкой зимних покрышек тщательно их осмотреть, ведь возможно их уже не стоит эксплуатировать.
Как привило автовладельцы износ покрышек определяют по износу протектора и количеству оставшихся шипов. Но это не основной показатель износ и следует еще учесть ряд факторов.
Среди них потеря эластичности покрышки и небольшие трещины. В зимний период колеса постоянно подвержены различным химикатам, в том числе и ГСМ оказавшиеся на дороге и химикаты, которыми обрабатывают дорожное покрытие в зимний период. Все это влияет на резину и вызывает ее разрушение.
В мелкие трещины постоянно попадает химия, и разрушает их еще больше, вплоть до того, что агрессивные вещества с дороги доходят до внутренних слоев покрышки и нити корда начинают рваться.
Эксперты советуют перед установкой внимательно осмотреть покрышки. Если в ней ранее были проколы или порезы, то ее не стоит использовать более двух сезонов.
Внимательно нужно осмотреть сам протектор и измерить его глубину, если протектор уже изношен, нужно приобретать новую «резину».
В целом производитель дает рекомендации по эксплуатации и хранению зимних покрышек, и если следовать инструкции, то покрышки могут отслужить до шести сезонов.