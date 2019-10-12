Назван реальный срок службы зимней резины на автомобилях

Скоро автовладельцы начнут менять летние покрышки на зимние, а у некоторых она осталась еще с прошлого сезона, и естественно устанавливать будут ее.

Но эксперты советуют перед установкой зимних покрышек тщательно их осмотреть, ведь возможно их уже не стоит эксплуатировать.

Как привило автовладельцы износ покрышек определяют по износу протектора и количеству оставшихся шипов. Но это не основной показатель износ и следует еще учесть ряд факторов.

Среди них потеря эластичности покрышки и небольшие трещины. В зимний период колеса постоянно подвержены различным химикатам, в том числе и ГСМ оказавшиеся на дороге и химикаты, которыми обрабатывают дорожное покрытие в зимний период. Все это влияет на резину и вызывает ее разрушение.

В мелкие трещины постоянно попадает химия, и разрушает их еще больше, вплоть до того, что агрессивные вещества с дороги доходят до внутренних слоев покрышки и нити корда начинают рваться.

Эксперты советуют перед установкой внимательно осмотреть покрышки. Если в ней ранее были проколы или порезы, то ее не стоит использовать более двух сезонов.

Внимательно нужно осмотреть сам протектор и измерить его глубину, если протектор уже изношен, нужно приобретать новую «резину».

В целом производитель дает рекомендации по эксплуатации и хранению зимних покрышек, и если следовать инструкции, то покрышки могут отслужить до шести сезонов.