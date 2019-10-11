Стартовали продажи лимитированной версии моделей Lada

Новинки были представлены в середине прошлого месяца и уже появились у дилеров. Модели LADA Granta, XRAY и Largus получили версии с названием LADA #CLUB, которые от обычных моделей будут отличаться шильдиками, измененным оформлением внешности и салона, а также расширенным список оборудования.

Специальная версия создавалась на базе комплектации Comfort, но дополнением станут некоторые опции и оборудование из комплектации Luxе.

В частности, для LADA #CLUB предложат датчики дождя и света, парктроник, глубокую тонировку задних стекол, обогрев лобового стекла и задних сидений, а также кондиционер и другое.

Итак, LADA Granta #Club доступна для покупки с 87-, 106- и 98-сильными моторами.

Для этой модели дополнительным оборудованием станет обогрева лобового стекла, датчики парковки, хромированная отделка рычага КП, глянцевые вставки на руле и колесные диски на 15 дюймов. Седан получил ценник 543 900 рублей, а лифтбек в спецверсии обойдется в 558 900 рублей.

Как отметили в компании, разница в цене между обычной комплектацией Comfort и спецверсией составляет 17 500 рублей.

LADA XRAY #Club предлагают с 1,6-литровым двигателем и механикой, а также 1,8-литровым агрегатом с механикой и АМТ.

Для высокого хэтчбека предлагают 16-дюймовые колесные диски «Феникс», парктроник, климат-контроль и те же дополнительные опции, что и для Гранты. Ценник на XRAY в специальной версии составляет 737 900 рублей, что на 25 тыс. дороже, чем комплектация Comfort.

LADA Largus #Club со 106-сильным мотором и механикой дополнительно получил все те же опции, что и для других спецверсий, но для него впервые стали доступны 16-дюймовые колесные диски «Феникс». Эта модель обойдется в 707 900 рублей.