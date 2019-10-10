Выбор новой АКБ для автомобиля

Аккумулятор — один из важнейших агрегатов автомобиля. Правильный выбор этого устройства обеспечит беспроблемный запуск двигателя в любую погоду и корректную работу оборудования, подключенного к бортовой сети.

Виды

На рынке встречаются АКБ следующих типов:

ремонтируемый (подлежит ремонту, требует постоянного обслуживания);

малоремонтируемый (подлежит частичному ремонту, требует периодического обслуживания);

неремонтируемый (не подлежит ремонту, практически не требует обслуживания).

Наиболее распространёнными являются батареи второго типа. Подходящую АКБ можно найти на специализированных сайтах (например, 1akb.by) или в автомагазинах.

Критерии

Рекомендуемые параметры батареи указываются производителем в документации к автомобилю, поэтому подобрать аккумулятор с нужными характеристиками обычно не составляет труда. Однако если владелец по каким-либо причинам решил установить другое устройство, ему следует при выборе ориентироваться на ряд ключевых моментов.

Габариты

Необходимо измерить рулеткой старую АКБ или посадочное место для неё по ширине, длине и высоте. Новая батарея должна идеально подходить под эти размеры, иначе могут возникнуть проблемы с установкой.

Полярность

Расположение клемм должно быть таким же, как на ранее установленном аккумуляторе. В противном случае может не хватить проводов для подключения.

Заряд

Его также иногда называют ёмкостью. Измеряется в ампер-часах (Ah). Этот показатель подбирается в соответствии с объёмом двигателя и количеством подключенных к бортовой сети устройств. Обычно устанавливают батареи следующей ёмкости:

микролитражные автомобили — 55 Ah;

малолитражные — 60 Ah;

внедорожники — 66 Ah;

небольшие грузовики — 77 Ah;

средние грузовики — 90 Ah;

фуры, тракторы и т.д. — до 200 Ah.

Установка АКБ большей ёмкости, чем требуется, не приведёт к отрицательным последствиям, но стоить такой аккумулятор будет дороже.

Пусковой ток

Этот параметр приобретает решающее значение при запуске двигателя в холодную погоду либо с загустевшим маслом. Чем выше данный показатель, тем легче будет заводиться мотор.

Резервная ёмкость

По величине резервной ёмкости можно судить о том, через какое время батарея полностью разрядится в случае выхода из строя генератора. Эта характеристика особенно важна при частых междугородних или загородных поездках.

Год выпуска

Даже находясь на консервации, АКБ постепенно утрачивает свои качества. Поэтому не рекомендуется приобретать сильно залежавшийся товар.

Правильный выбор и своевременное обслуживание аккумулятора являются залогом его долгой и эффективной работы. Желательно отдавать предпочтение проверенным производителям и строго следовать рекомендациям по эксплуатации.