В России провели краш-тест кроссовера Renault Arkana

«Авторевю» на полигоне провели краш-тест кроссовера Renault Arkana, который пока продается только в РФ.

Дебют Renault Arkana впервые прошел в Москве в 2018 году. Еще на презентации было сказано, что эта модель станет глобальной, но пока этого не случилось.

Купеобразный кроссовер с лета продается в России, и возможно показатели краш-теста могут еще увеличить продажи Arkana.

Специалисты «Авторевю» разбивали машину о деформируемый барьер с 40-процентным перекрытием. При ударе скорость кроссовера была 64 км/ч.

После снятия показателей и изучения повреждений модель заработала 15,8 баллов из 16 возможных. В кроссовере отлично сработали подушки безопасности и ремни с преднатяжителями.

После удара дверной проем в машине сократился всего на 1 мм, а на крыше и порогах не было замечено заломов.