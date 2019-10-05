В Японии представлена новая версия Toyota Crown – Sport Style, которая отличается новыми элементами обвеса и оформлением салона.

Отличить новинку можно по 19-дюймовым колесным дисками, затемненной оптике, декоративным накладкам кузова, черной решетке радиатора и окантовке противотуманных фар.

В салоне предложат комбинированную или кожаную отделку. В движение спортивная версия седана будет приводиться двухлитровым двигателем с турбиной, который выдаст 245 л.с. мощности.

Также для заказа предлагается и гибридная установка на базе 2,5-литрового двигателя. Toyota Crown Sport Style с обычным ДВС будет только заднеприводным, а гибридная версия получит и полный привод. О стоимости доработанного автомобиля в ателье не сообщают.