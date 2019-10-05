Этим летом на китайский рынок вывели кроссовер Hongqi HS7, который создавали на платформе Toyota Crown как конкурента немецкому BMW X5.
Внедорожник на базе Toyota Crown смог затмить BMW X5
Новый кроссовер оценили в 269 900 юаней или около 2,46 млн рублей, тогда как BMW X5 предлагается 699 900 юаней или 6,37 млн рублей.
Hongqi HS7 в сравнении со своим конкурентом получил более богатое оснащение и как уверяют зарубежные журналисты, безопаснее.
Внедорожник на базе Toyota Crown смог затмить BMW X5 и обогнать его по продажам. За три месяца этого года новинка разошлась тиражом в количестве более 3 тыс. экземпляров.
Китайский кроссовер получил список оборудования, в котором есть пневматическая подвеска, колесные диски на 20 дюймов, светодиодные фары, а в салоне будет современная мультимедийная система, отделка кожей, а также трехзонный климат-контроль и многое другое.
Его линейка двигателей представлена турбомотором объёмом три литра. Его мощность составляет 337 л.с., а в качестве трансмиссии предлагается 8-сутпенчатая автоматическая КП, работающая с полноприводной системой.