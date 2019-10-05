Этим летом на китайский рынок вывели кроссовер Hongqi HS7, который создавали на платформе Toyota Crown как конкурента немецкому BMW X5.

Новый кроссовер оценили в 269 900 юаней или около 2,46 млн рублей, тогда как BMW X5 предлагается 699 900 юаней или 6,37 млн рублей.

Hongqi HS7 в сравнении со своим конкурентом получил более богатое оснащение и как уверяют зарубежные журналисты, безопаснее.

Внедорожник на базе Toyota Crown смог затмить BMW X5 и обогнать его по продажам. За три месяца этого года новинка разошлась тиражом в количестве более 3 тыс. экземпляров.

Китайский кроссовер получил список оборудования, в котором есть пневматическая подвеска, колесные диски на 20 дюймов, светодиодные фары, а в салоне будет современная мультимедийная система, отделка кожей, а также трехзонный климат-контроль и многое другое.

Его линейка двигателей представлена турбомотором объёмом три литра. Его мощность составляет 337 л.с., а в качестве трансмиссии предлагается 8-сутпенчатая автоматическая КП, работающая с полноприводной системой.