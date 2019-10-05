Ремонт турбин грузовых автомобилей

Главное предназначение турбин грузовых автомобилей состоит в повышении КПД и мощности мотора без увеличения расхода топлива. Эти устройства подвергаются высоким нагрузкам и требуют ремонта чаще, чем моторы.

Признаки необходимости ремонта турбины

Система турбонаддува грузовика работает в экстремальных условиях. Она постоянно нагревается под действием выхлопных газов, температура которых достигает более чем восемьсот градусов по Цельсию. При этом она постоянно охлаждается воздушным потоком. Причем данные процессы протекают при высоком давлении. При возникновении необходимости ремонта системы турбонаддува можно обратиться в компанию «Профтурбо» https://www.profturbo.com.ua/blog/remont-turbin-gruzovuh-avtomobiley. Определить необходимость ремонта турбины грузовика из строя можно по пяти признакам:

внезапное падение мощности грузового автомобиля говорит о серьезных неполадках системы турбонаддува;

неоправданное, хотя и малозаметное снижение мощности указывает на неправильную работу турбины;

возникновение посторонних звуков во время работы двигателя говорит либо о разбалансированности турбины, либо о попадании в ее ротор чужеродных предметов;

чрезмерное вибрирование мотора тоже может быть вызвано разбалансированностью турбины;

когда цвет выхлопа делается иссиня-черным, это указывает на протечку масла, в то время как белый дым является признаком низкой эффективности работы турбины.

Продолжительность и стоимость ремонтных работ

В связи с тем, что ремонт турбины в любых ситуациях начинается с ее разборки, длительность этого процесса составляет не менее нескольких часов. Детали помещают на этот период в ванну, наполненную моющим раствором. Их осмотр мастером осуществляется только после восстановления первоначальной чистоты. Стоимость ремонта турбин грузовых автомобилей зависит от типа неисправности и степени ее запущенности. В ряде случаев восстановить работоспособность турбины можно путем ее снятия, разборки, промывки деталей, сборки и установки на двигатель. В других ситуациях требуется замена одного или нескольких компонентов агрегата, что обходится намного дороже.

В целом процедура ремонта турбин грузовых автомобилей очень похожа на процедуру ремонта турбин легковых машин – устройство этих агрегатов одинаковое, они различаются лишь мощностью. По этой причине приведение турбин грузовиков в работоспособное состояние осуществляется с применением специального оборудования.