Volkswagen Golf нового поколения представят 24 октября

Немецкая компания Volkswagen определилась с датой презентации восьмого поколения своего самого популярного автомобиля.

Речь идет о хэтчбеке Volkswagen Golf нового поколения, который будет представлен 24 октября в рамках специального мероприятия в Вольфсбурге (Германия).

Уже известно, что автомобиль будет создан на модернизированной платформе MQB, за счет которой вес машины снизится до 70 кг в зависимости от версии.

Объём багажника станет больше и показатель составит 400 литров.

На европейском рынке новый Volkswagen Golf предложат с бензиновыми и дизельными установками объёмом 1,5 литра, а также появится гибридная модификация.