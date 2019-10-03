Немецкая компания Volkswagen определилась с датой презентации восьмого поколения своего самого популярного автомобиля.
Volkswagen Golf нового поколения представят 24 октября
03.10.2019 22:40
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Речь идет о хэтчбеке Volkswagen Golf нового поколения, который будет представлен 24 октября в рамках специального мероприятия в Вольфсбурге (Германия).
Уже известно, что автомобиль будет создан на модернизированной платформе MQB, за счет которой вес машины снизится до 70 кг в зависимости от версии.
Объём багажника станет больше и показатель составит 400 литров.
На европейском рынке новый Volkswagen Golf предложат с бензиновыми и дизельными установками объёмом 1,5 литра, а также появится гибридная модификация.
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