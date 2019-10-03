«GM-АВТОВАЗ» объявил о скидках на Chevrolet Niva по спецпрограммам

«GM-АВТОВАЗ» сообщил о действующих скидках на внедорожник Шевроле Нива в октябре.

Как отметили в пресс-службе, автомобиль предлагается со скидками до 50 тысяч рублей при покупке с использованием программы трейд-ин.

Размер скидки в рамках этой программы для комплектаций SL и L составит максимальные 50 тыс. рублей, а для остальных версий размер скидки будет 30 тыс. рублей.

Помимо этого, скидку в размере 35 тыс. рублей можно получить по программе «Скидка при покупке в кредит», а еще «GM-АВТОВАЗ» предлагает на выбор один из пяти комплектов аксессуаров и оборудования на сумму 25 тыс. рублей.