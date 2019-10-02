12 автомобилей Mazda 3 отправят на сервис в России

Росстандарт 2 октября сообщил об отзывной кампании, в рамках которой на сервис отправляют автомобили компании Mazda.

Отзывными стали транспортные средства, проданные в РФ в период с 30 июня по 24 июля текущего года. В автомобилях Mazda 3 обнаружили дефект в зеркале заднего вида.

В частности, есть вероятность отсоединения стекла от держателя из-за недостаточной адгезии клеевого состава. Владельцам 12 отзывных машин произведут бесплатную замену зеркала заднего вида.