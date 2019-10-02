Представлены «заряженные» кроссоверы BMW X5 M и BMW X6 M

Компания BMW провела презентацию «заряженных» кроссоверов BMW X5 M и BMW X6 M третьей генерации, которые отличаются спортивными элементами, агрессивной внешностью, четырьмя патрубками выхлопной система, а также колесными дисками размером 21 дюйм.

В топовых вариантах предложат черные акценты во внешности и спортивную выхлопную систему M Sport. В салоне кроссоверов установили спортивные сидения, предложат на выбор карбоновую или алюминиевую отделку передней панели и центральной консоли, а также светящиеся логотипы и спортивный руль.

В движение новые BMW X5 M и BMW X6 M будут приводиться 4,4-литровым двигателем мощностью 600 или 625 л.с.

В качестве трансмиссии предлагается 8-ступенчатый M Steptronic, работающий с полноприводной системой M xDrive с активным дифференциалом.

Разгон кроссоверов от 0 до 100 км/ч будет осуществляться за 3,9 секунды, а максимальная скорость составит 250 км/ч или 290 км/ч с пакетом M Driver’s Package.

В продажу кроссоверы поступят весной следующего года по цене от 105 100 долларов (6,86 млн рублей) за BMW X5 M и 108 600 долларов (7,08 млн рублей) за Х6 М.