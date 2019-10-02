Немецкая компания провела презентацию обновленного универсала, в котором из существенных технических изменений можно отметить новую мультимедийную систему.

Audi представила рестайлинговый универсал Audi RS4 Avant с измененной оптикой, диффузором и бамперами. Теперь внешность универсала выполнена в стиле RS6 Avant.

При этом в салоне появилась новая мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном и навигацией.

Моторная гамма рестайлинговой модели не изменилась и по-прежнему представлена 2,9-литровым 450-сильным двигателем, в паре с которым работает восьмискоростная КП.

На европейском рынке Audi RS4 Avant появится в конце этого месяца, а первые партии поступят к дилерам в ноябре. Минимальная стоимость обновленного универсала составляет 81 400 евро или коло 5.8 млн рублей.